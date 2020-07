Ghost Of Tsushima: un dettaglio sull’esplorazione

Ghost of Tsushima è praticamente ad un passo, e Sony sta decisamente sfruttando l’eccitazione per il gioco ogni volta che ne ha la possibilità. Dopo aver puntato i riflettori sul combattimento nel prossimo gioco open world con un breve trailer di ieri, viene ora rilasciata un’altra clip simile, questa volta mettendo in evidenza l’esplorazione.

L’esplorazione si è subito imposta come uno degli elementi più eccitanti di Ghost of Tsushima, sul quale Sucker Punch sembra aver decisamente puntato. Dopotutto, questo è presumibilmente il loro più grande gioco di sempre, e con un mondo che vanta oltre 40 diversi biomi, probabilmente ci saranno molte cose da vedere. Il trailer evidenzia proprio questo, esaminando cose come la meccanica del vento guida o la scoperta organica di punti di interesse nel mondo aperto.

Vi ricordiamo che Ghost Of Tsushima sarà disponibile in esclusiva per Playstation 4 fra pochissimi giorni, ovvero il 17 di Luglio; il pre order è già disponibile. Se volete avere una visione più ampia di quello che vi aspetta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione del titolo, che potete trovare qui. Noi, per ora, vi lasciamo col trailer: