Call of Duty 2020: the Red Door compare su Microsoft Store

Call of Duty 2020 continua a giocare a nascondino con i fan. Il nome in codice del nuovo capitolo del popolarissimo sparatutto in prima persona di Activision, the Red Door, era comparso su Play Station Network all’inizio di giugno, e ora ha fatto capolino anche sul Microsoft Store.

Il titolo è accompagnato da una intrigante descrizione:

“C’è più di una verità. Se cerchi risposte, preparati a mettere in dubbio ogni cosa e ad accettare che nulla sarà più lo stesso. La Red Door aspetta: oserai attraversarla?”



Il titolo è classificato come uno shooter pubblicato da Activision per Xbox One. Al di là di questo, non ci sono altri elementi che indichino che the Red Door sia il tanto atteso Call of Duty 2020. Tuttavia questi indizi portano ad aspettarci un qualche tipo di annuncio da parte di Activision (che in maggio aveva confermato che il nuovo COD sarebbe stato pronto entro quest’anno, e che non sarebbe stato un nuovo Black Ops), magari proprio questo mese e forse nella forma di un trailer ufficiale, o di una serie di teaser in vista del Gamescom previsto dal 27 al 30 agosto.

I primi footage pre-alpha erano stati leakati sul web già lo scorso mese, regalandoci (in largo anticipo) un primo sguardo dell’ultimo titolo di una delle serie sparatutto più fortunata di sempre. Nell’attesa del prossimo capitolo però possiamo continuare a scoprire tutte le nuove, entusiasmanti modalità di Call of Duty Warfare, come la battle royale con ben 200 giocatori.