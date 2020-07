Bandai Namco: annunciati eventi streaming a luglio

Anche la Bandai Namco si aggiunge alla recente ondata di eventi streaming annunciando la Bandai Namco Entertainment Fun Live, una serie di quattro appuntamenti che si terranno nel mese di luglio, nei quali il famosissimo colosso giapponese dei videogame darà notizie e anticipazioni sui propri progetti, mostrando anche qualche trailer.

Il primo appuntamento è previsto per domani, 17 luglio, alle 14.00 (ora italiana), con diretta su You Tube e Facebook, e notizie su titoli come Jump Force Deluxe Edition (il nuovo picchiaduro con i protagonisti degli anime più amati come Dragon Ball, Naruto e One Piece, che presto sarà anche su Nintendo Switch) e Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l’attesissimo titolo ispirato all’anime Holly & Benji.

Si riplicherà poi il 19 luglio, alla stessa ora, con anticipazioni su Doraemon: Story of Seasons, il gioco, in uscita in autunno, in cui ritroveremo l’amato gatto spaziale, e Fast & Furious Crossroads, il videogame del franchise cinematografico con protagonista Vin Diesel. Inoltre saranno presentati i trailer di The Dark Pictures Anthology: Little Hope, in uscita il 30 ottobre, e Little Nightmares II (che sarà ben più ampio del primo capitolo).

Il 21 luglio sarà la volta di Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxiboost ON, conversione del famoso gioco arcade, e Sword Art Online: Alicization Lycoris, il gioco basato sulle light novel di Reki Kawahara e il loro adattamento anime (visibile qui).

Si chiuderà il 24 luglio con le news sull’erede di Need for Speed Shift, Project CARS 3 e sull’atteissimo titolo action Scarlet Nexus.

Mark your calendars and join us over the next week online as we sit down with producers and directors of your favourite games to hear their passion for the games you love! #BNEFunLive pic.twitter.com/KjeV4nCye7 — BANDAI NAMCO S.E.A. (@BandaiNamcoSEA) July 16, 2020

Una serie di appuntamenti imperdibile per tutti i fan. Voi ci sarete?