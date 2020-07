Le Terrificanti Avventure di Sabrina: i fan creano una petizione per far continuare la serie

Soltanto pochi giochi fa Netflix ha annunciato la decisione di cancellare Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Tuttavia i fan non si sono arresi, e hanno deciso di creare una petizione su Change.org per chiedere di far continuare la serie. In soli due giorni l’obiettivo di 150.000 firme è stato quasi raggiunto, e la speranza è che questo possa fare breccia nel cuore degli amministratori di Netflix, esattamente come era accaduto con Lucifer, che è stato rinnovato per un’ultima stagione. Descritta come una serie estremamente popolare, la petizione ha etichettato come “ingiusta” la decisione di cancellarla. La petizione recita:

“Stiamo chiedendo di riportare su Netflix questa serie dopo la sua ingiusta cancellazione, e chiediamo che venga rinnovata per una quinta stagione. La serie è estremamente amata dai fan e speriamo che questa petizione possa riportarla indietro dal regno morti.”

Numerosi fan che hanno firmato hanno anche lasciato commenti che descrivono quanto siano stati devastati dalla notizia della cancellazione di Sabrina. Un fan ha scritto che è l’unico motivo per cui ha mantenuto attivo l’account Netflix, perché la scenografia e la recitazione sono fantastici e creativi. Un altro ha aggiunto che adora Sabrina ed è troppo presto per far terminare questa fantastica serie.

Gli ultimi otto episodi della serie, in uscita alla fine del 2020, seguono la protagonista Sabrina mentre naviga verso la maggiore età, mentre la sua congrega di streghe combatterà nuovi terrori e affronterà l’apocalisse. Netflix ha descritto la stagione finale come il momento in cui I Terrori di Eldritch scenderanno su Greendale.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono state trasmesse per la prima volta su Netflix nel 2018 e ha ottenuto un punteggio dell’84% su Rotten Tomatoes. Speriamo che Netflix riveda i suoi piani e possa aprirsi alla possibilità di un’altra stagione, sicuramente i fan sono rimasti sconvolti da questa notizia e lo hanno dimostrato con questa petizione. Noi vi terremo aggiornati per tutte le novità.