No Man’s Sky: disponibile il nuovo aggiornamento

Hello Games continua a supportare costantemente la sua creatura: No Man’s Sky, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4. La software house ha recentemente rilasciato sulle piattaforme precedentemente citate un nuovo aggiornamento, denominato Desolation, grazie al quale vengono introdotte alcune novità decisamente interessanti.

L’update permetterà al giocatore di avvistare durante i suoi pellegrinaggi nello spazio alcuni vascelli piuttosto interessanti, i quali appariranno in maniera causale. L’utente potrà esplorare cosa c’è all’interno di esse, ma quest’ultime presenteranno un’atmosfera decisamente oscura e ospiteranno alcuni alieni decisamente inquietanti. Inoltre, l’azienda ha apportato diverse migliorie alla produzione, come il combat system e non solo. Se volete saperne di più, in calce alla notizia è presente il trailer dedicato all’aggiornamento in questione.