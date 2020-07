Nove Perfetti Sconosciuti: ecco la nuova miniserie con Nicole Kidman

Secondo Deadline, l’attrice di Ready or Not Samara Weaving, ha firmato per uno dei nove ruoli principali nell’imminente adattamento di Nove Perfetti Sconosciuti, che diventerà una miniserie trasmessa su Hulu, con alla guida del cast l’attrice australiana di fama mondiale Nicole Kidman. Samara Weaving interpreterà il ruolo di Jessica, descritta nel romanzo come una vincitrice della lotteria ossessionata dalla chirurgia plastica.

L’attrice australiana di 28 anni ha visto la sua carriera decollare in modo vertiginoso negli ultimi anni, in quanto ha recitato in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Ready or Not e Guns Akimbo. Prossimamente la vedremo in due film di alto profilo come Bill & Ted Face the Music e Snake Eyes.

Basato sull’ultimo romanzo dell’autrice Liane Moriarty, Nove Perfetti Sconosciuti si svolge in un resort di salute e benessere, che promette guarigioni e trasformazioni a nove cittadini stressati che cercano di intraprendere un percorso verso un modo migliore di vivere. A sorvegliarli c’è la direttrice del resort Masha (Nicole Kidman), una donna in missione per rinvigorire le loro menti e corpi stanchi, ma questi nove sconosciuti non hanno idea di cosa sta per colpirli.

Il cast stellato sarà quindi guidato da Nicole Kidman nel ruolo di Masha, con Melissa McCarthy nel ruolo di Frances, Luke Evans nel ruolo di Lars, Manny Jacinto nel ruolo di Yao e Melvin Gregg nel ruolo di Ben.

Nove Perfetti Sconosciuti dovrebbe debuttare su Hulu nel 2021, e non sappiamo ancora su quale piattaforma verrà distribuito in Italia. I produttori esecutivi includono anche Papandrea, Steve Hutensky e Casey Haver per Made Up Stories, Kidman e Per Saari per Blossom Films, Moriarty, Kelley e Butterworth. La serie è l’ultimo progetto di Blossom Films, Made Up Stories e Endeavor Content. Potete trovare ulteriori informazioni sulle novità nella nostra sezione Movies.