Sleepy Princess in the Demon Castle: un video svela nuovi dettagli

Attraverso il suo sito ufficiale, l’anime Sleepy Princess in the Demon Castle, trasposizione televisiva del manga di Kagiji Kumanomata, edito in inglese da VIZ, ha diffuso un video promozionale che rivela nuovi dettagli sulla serie animata, tra i quali soprattutto, la data della premiere, prevista su TV Tokyo, BS TV Tokyo e AT-X, per ottobre 2020.

Il video rivela inoltre anche alcuni nuovi membri dello staff che lavoreranno alla realizzazione dell’anime diretto da Mitsue Yamazaki con gli script di Yoshiko Nakamura. Tra questi spicca sicuramente il nome dell’aiuto regista Sumie Noro, che ha già lavorato con Yamazaki in How Heavy are the Dumbbells You Lift?, e il compositore Yukari Hashimoto.

Prepariamoci dunque a seguire la storia della principessa Syalis, che, in un mondo in cui umani e demoni vivono insieme (e ben poco in armonia), viene rapita dal re demone Tasogare e rinchiusa nel suo castello. Nell’attesa di un cavaliere dall’armatura scintillante che riesca a salvarla, la principessa cercherà far passare il tempo dormendo, nonostante la sua insonnia.

Il cast di Sleepy Princess in the Demon Castle comprende già Inori Minase (famosa per aver doppiato Rem in Re:Zero) nel ruolo della principessa Syalis, Yoshitsugu Matsuoka (Re:Zero, Sword Art Online) in quello del re demoniaco Tasogare e Kaito Ishikawa (One-Punch Man, My Hero Academia) come Sacerdote Demone. Hiro Shimono (Attack on Titans, My Hero Academia, Demon Slayer) sarà invece l’eroe Akatsuki, che tenterà di salvare la principessa.

Con queste premesse l’hype non può che salire alle stelle: ai fan non resta che aspettare fino a ottobre!