Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen potrebbe tornare nei panni di Anakin nella serie Disney +

Alcune nuove voci su Star Wars, affermano che Hayden Christensen potrebbe interpretare ancora una volta Anakin Skywalker nella prossima serie di Disney + su Obi-Wan Kenobi. In effetti, LRM afferma che Anakin Skywalker di Christensen sarà un personaggio importante nella serie Obi-Wan, dopo che un ruolo cameo pianificato si è espanso in qualcosa di molto più grande durante le trattative. Si dice che sia stato concluso un accordo formale tra Christensen e Lucasfilm, e sembra che questo sarebbe dovuto essere un annuncio fatto durante la Star Wars Celebration 2020; con il festival posticipato fino al 2022 a causa della pandemia di coronavirus, si otterrà la conferma del casting all’inizio della produzione della serie, che dovrebbe avvenire nel 2021.

Non viene fornita alcuna spiegazione su come Anakin Skywalker si inserirà nella trama della serie Disney + ma sono emerse numerose teorie. Una grande parte dei fan si aspettano di vedere come il maestro Jedi e l’ex generale hanno usato il loro tempo su Tatooine per padroneggiare la tecnica di diventare un fantasma della Forza, in grado di comunicare ancora con i vivi anche dopo la morte. Quel viaggio metafisico apre le porte a tutti i tipi di flashback o visioni, in cui Anakin Skywalker riappare. Un’altra teoria è che Obi-Wan potrebbe ancora essere perseguitato da un’immagine mentale di Anakin. Christensen potrebbe ancora una volta interpretare Anakin nella sua fase Jedi, o apparire come la versione oscura del personaggio che Kenobi ha combattuto su Mustafar.

Inoltre, dopo quello che abbiamo visto nell’ultima trilogia di Star Wars, potrebbe essere interessante se Obi-Wan Kenobi e Darth Vader avessero qualche tipo di interazione attraverso la Forza. Una Nuova Speranza ha dimostrato che Vader e Obi-Wan sono molto connessi e in grado di percepirsi l’un l’altro attraverso la Forza, e nell’era prima della trilogia originale, Vader era attivamente alla ricerca di Jedi sopravvissuti come Obi-Wan, e presumibilmente imparando nuove tecniche della Forza. La serie su Obi-Wan Kenobi andrebbe ad inserirsi perfettamente tra la prima e la seconda trilogia, consentendo ad Hayden Christensen di interpretare una versione di Anakin/Vader adatta all’età e forse senza l’armatura, che potrebbe essere più divertente sia per i fan che per l’attore. Qualsiasi cosa accada, speriamo che Hayden Christensen abbia una nuova possibilità di dimostrare la sua abilità all’interno dell’universo di Star Wars.