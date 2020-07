Square Enix annuncia il nuovo marchio Balan Company

E’ delle ultimissime ore la notizia di Square Enix e del suo annuncio di un nuovo brand, Balan Company per un nuovo titolo action.

Tale marchio dovrebbe riunire professionisti della musica, video e sviluppo di videogiochi action sotto un’unica ala e presi sia dall’esterno che dall’interno di Square stessa.

La parola “Company” in Balan Company riporta alla mente il cast o i membri di una troupe o di un musical. Rileggendo con altri occhi il contesto, si potrebbe vedere come una compagnia di professionisti di vari campi all’ interno della Balan Company mettono in atto uno “spettacolo”, ovvero il videogioco, tramite il quale portano a compimento l’opera ultima, sarebbe a dire “la più grande esperienza dei giochi action” a tutti i giocatori.

Ora come ora non ci è dato sapere molto, ma il sito web ufficiale è già online pur non mostrando nulla, probabilmente vuol essere un modo per ricoprire la mancanza di un evento E3. A quanto pare però, verrano a breve svelate delle informazioni riguardo il nuovo titolo di Square Enix e Balan Company. Ovviamente, noi di GamesVillage vi terremo informati a riguardo.