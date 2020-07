Star Wars Squadrons: 8 Starfighter e 4 classi al lancio

Star Wars Squadrons è stato annunciato un mese fa al Summer Game Fest, mostrandosi con gameplay e varie informazioni nel corso di questo mese. Il lancio del titolo non è nemmeno troppo avanti, si parla infatti di ottobre ed EA non ha ovviamente intenzione di lasciar passare il titolo in incognito fino alla sua uscita.

Il titolo vi porterà all’interno degli abitacoli dei Caccia Stellari di Star Wars, sia dal lato dei Ribelli che dell’Impero ed ora veniamo finalmente a sapere esattamente cosa sarà disponibile al lancio.

Proprio dal sito ufficiale arriva un post dalla Motive Studio, lo studio dietro lo sviluppo di questo nuovo titolo nell’universo di Star Wars, confermando che si avrà una buona scelta iniziale di 8 velivoli da usare, passando per 4 classi ugualmente disponibili al lancio: Caccia Stellare, Bombardiere, Intercettore e Supporto.

I caccia stellari sono quelli più versatili, principalmente usati negli scontri diretti. I bombardieri sono i più lenti ma possono accumulare molto danno prima di finire KO e sono portatori di ingenti danni se riescono a fare la loro parte. Gli intercettori sono tra i più rapidi e mirano agli scontri diretti, più precisi dei caccia ma con un basso sostenimento del danno. Infine, il supporto funziona appunto da secondo fuoco nella squadra che aiuta i compagni, abbastanza agile per entrare ed uscire da situazioni difficili sebbene facciano poco danno.

Vi saranno in totale otto velivoli tra cui scegliere di qualunque classe tra le quattro definite sopra. Qui sotto trovate la lista dei velivoli e sappiate che ne sono previsti altri dopo il lancio. Vi ricordiamo che Star Wars Squadrons uscirà per PC Playstation 4 e Xbox One il 2 Ottobre 2020.

● T-65B X-wing caccia

● BTL-A4 Y-wing caccia d’assalto/bombardiere

● RZ-1 A-wing intercettore

● UT-60D U-wing caccia/supporto

● TIE/ln caccia (“caccia TIE”)

● TIE/sa bombardiere (“bombardiere TIE”)

● TIE/in intercettore (“intercettore TIE”)

● TIE/rp mietitore (“mietitore TIE”)