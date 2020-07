One Piece: ecco un assaggio della nuova opening

La nuova opening di One Piece, intitolata Dreamin’ On e scritta da Sota Hanamura, sarà interpretata dal gruppo idol Da-iCE. Non è la prima volta che la band partecipa a un progetto anime, avendo già cantato il tema di The Case Files of Jeweler Richard. La nuova opening farà il suo debutto nell’anime il 2 agosto. Il singolo verrà poi messo in vendita il 26 agosto, insieme a una cover di We Are, tema musicale storico dell’anime tratto dal manga dei record di Eiichiro Oda, composto nel 2001 da Yoko Ishida.

L’attuale tema di One Piece, Over the Top, interpretato da Hiroshi Kitadani, ha fatto il suo debutto nel luglio 2019, mentre l’anime entrava nell’arco narrativo di Wano, ancora in corso. Nello stesso periodo sono arrivati anche il nuovo series director, Tatsuya Nagamine (Dragon Ball Super, Dragon Ball Super: Broly), e il character designer Midori Matsuda.

L’anime aveva fermato la sua programmazione lo scorso aprile a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, ma ha ripreso le trasmissioni il 28 giugno con l’episodio 930. L’opera di Oda sta infrangendo tutti i record di longevità, e va ormai avanti dal lontano ottobre 1999. Inoltre ne sono stati tratti ben 13 special televisivi, 14 film, due corti in 3D, un ONA (ossia un anime concepito per il web) e un OAV.

Anche voi non vedete l’ora di ascoltare la nuova canzone che accompagnerà le avventure di Cappello di Paglia e della sua ciurma? Allora non potete perdervi la preview del brano, già disponibile qui.

E a proposito di Rufy e dei suoi amici: qui trovate la nostra recensione dell’ultimo videogame a loro dedicato: One Piece Pirate Warriors 4.