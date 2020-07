Assassin’s Creed Odyssey: aggiunta armatura a tema Valhalla

Questo novembre i fan saranno sicuramente emozionati all’idea di provare il nuovo Assassin’s Creed Valhalla, dopo l’annuncio ufficiale della sua data d’uscita all’evento Ubisoft Forward. Ma ci vorranno ancora dei mesi per arrivare alla fatidica data, così Ubisoft ha deciso bene di avvicinare, per così dire, i fan al nuovo titolo con l’aiuto di Assassin’s Creed Odyssey, il quasi-predecessore di Valhalla.

Per quanto il supporto al titolo del 2018 sia terminato ormai da tempo, Ubisoft ha deciso comunque di rilasciare qualche piccolo aggiornamento di tanto in tanto. L’ultimo di questi, aggiunge l’armatura del Viaggiatore Nordico prendendo ovviamente ispirazione da Valhalla. Inoltre, l’update va a riparare una quest relativa ai ciclopi, la quale non appariva al momento giusto, qualche bug audio e altre cose minori. Potete leggerne di più sui forum ufficiali del publisher francese.

Assassin’s Creed Odyssey è disponibile su Xbox One, PC, Playstation 4 e Google Stadia alla versione 1.5.4. Invece, vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile il 17 Novembre per Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia, per poi esser rilasciato anche su Playstation 5 e Xbox Series X. Infine, potete dare un’occhiata alla nostra anteprima sul titolo Ubisoft in arrivo a fine anno e potreste farci sapere la vostra grazie al nostro gruppo ufficiale Telegram aperto a tutti.