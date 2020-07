The Magnificent KOTOBUKI: nuovi dettagli sul film

Il sito ufficiale dell’anime The Magnificent KOTOBUKI ha condiviso con i fan un video promozionale che svela nuovi ed entusiasmanti dettagli sul film tratto dalla serie, tra cui spicca certamente la data della premiere, l’11 settembre 2020.

Il sito ha condiviso anche il poster cinematografico dell’evento, oltre a confermare che tutto il cast originale della serie anime è tornato per il film. The Magnificent KOTOBUKI ha debuttato nel gennaio 2019, e conta 12 episodi.

La storia si svolge in un mondo desolato, in cui i dirigibili vengono usati per trasportare le merci, e vengono insidiati da pirati dell’aria a bordo dei loro aerei. Le compagnie sono così costrette a ingaggiare dei mercenari per proteggere i loro carichi. A bordo dei loro Nakajima Ki-43 Hayabusa, le protagoniste Kylie, Reona, Chika, Emma, Kate e Zara compongono lo Squadrone Kotobuki, sempre pronto a spiegare le ali per ingaggiare scontri aerei adrenalinici e mozzafiato.

L’anime è stato ideato da Tsutomu Mizushima e scritto da Michiko Yokote (noto soprattutto per il suo lavoro in Cowboy Bebop), e ha avuto tanto successo da ispirare un videogioco per smartphone (The Magnificent KOTOBUKI: Take Off Girls of the Sky!) e un adattamento manga curato da Manueaki Taoka e dall’artista Tsubasa Sugie che è terminato il 25 marzo.

E voi siete pronti a volare insieme allo Squadrone Kotobuki?