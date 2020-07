Baldur’s Gate 3: combattimento e stealth in dettaglio

Tra un mese, i tantissimi fan di uno dei titoli RPG più acclamati da tempo, potranno vedere Baldur’s Gate 3 su Steam, seppur in Accesso Anticipato. Ma, prima di questo, Larian Studios ha rilasciato un nuovo post su Steam per dare nuovi dettagli riguardo due grosse meccaniche nel gioco: il combattimento e lo stealth. Fin da subito, prima di scendere nei dettagli, possiamo dirvi che i membri del party avranno un ordine preciso, basato sulla loro iniziativa.

Un’aggiunta di spessore è che i membri del party che si trovano vicini per iniziativa, possono agire contemporaneamente. Questo vale anche per partite in cooperativa, così da lasciar spazio a giocatori che giocano assieme se si trovano vicini nel turno. Il combattimento, inoltre, è stato semplificato grazie a delle modifiche alle animazioni. Qui sotto vi lasciamo una parte del post a cui potete dare un’occhiata.

Abbiamo investito molto su ciò che guida le nostre animazioni e, nello specifico, abbiamo fatto delle modifiche per migliorare il feeling ed il movimento in combattimento. Sono più concisi e fluidi e ciò è stato possibile ottenerlo anche con cambi in millisecondi di differenza (delle volte, interi secondi). Per esempio, il turno di un altro personaggio inizierà mentre il turno del personaggio corrente che sta ancora muovendosi, va verso la conclusione. Tutto ciò accade “dietro le quinte”. Anche le cose semplici, come combinare animazioni di movimento con il colpo subito, eliminano secondi dal comattimento.



Anche la furtività è un importante componente del gioco e ci sono diverse condizioni che vanno ad influenzarla. In un’area pulita e senza ostacoli, si è sempre in vista mentre le aree leggermente oscurate hanno bisogno di un controllo furtivo. I nemici con Visione Oscura saranno in grado di vederti in aree leggermente oscurate ma non in quelle pesantemente buie, i quali saranno costretti a fare un controllo furtività. Converrà puntare agli attacchi critici solo nel momento in cui useranno torce o altre fonti di luce.

Vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è atteso per PC e Google Stadia. Noi di GamesVillage vi forniremo tutte le informazioni possibili non appena ne sapremo di più.