ESL One Thailand annunciato per agosto

ESL collaborerà con il Ministero del Turismo e dello Sport (MoTS) e l’Autorità sportiva della Thailandia (SAT) all’evento.

I team che partecipano a ESL One Thailand si sfideranno online per un montepremi totale di $ 200.000 (£ 160.000). L’evento sarà diviso in due divisioni, Asia e America, e si svolgerà dall’8 agosto al 6 settembre.

Ulrich Schulze, Senior VP Product presso ESL, ha parlato dell’evento in una versione:

Siamo molto entusiasti di riunire alcuni dei migliori giocatori di Dota 2 al mondo per questa competizione online, che aprirà la strada agli eventi dal vivo in Thailandia nel futuro. Ospitando l’evento online siamo in grado di oltrepassare i confini per unire giocatori e fan anche in quei tempi difficili e siamo orgogliosi di aver collaborato con il Ministero del Turismo e dello Sport e l’Autorità sportiva della Tailandia per offrire ai giocatori thailandesi locali la possibilità di competere contro alcune delle migliori squadre di professionisti Dota 2 in Asia

Negli ultimi anni ESL ha ampliato attivamente la propria quota di mercato nel sud-est asiatico. Il suo precedente impegno nella regione era stato visto come un successo in termini di turismo ed economia locale, quindi il Ministero del Turismo e dello Sport (MoTS) e l’Autorità sportiva della Tailandia erano desiderosi di essere coinvolti.

Phiphat Ratchakitprakarn, Ministro del Turismo e dello Sport della Thailandia , ha aggiunto: