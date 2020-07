ESL Cologne 2020 si giocherà online, rivelati i primi inviti

ESL One Colonia non si terrà su LAN quest’anno a causa della pandemia di coronavirus, ha annunciato oggi l’organizzatore del torneo .

Invece, ESL cambierà il torneo CS: GO per giocare online in quattro diverse regioni: Europa, Nord America, Asia e Oceania. ESL ha preso questa decisione “dopo un’approfondita ricerca e comprensione delle normative di viaggio globali e delle singole linee guida nazionali”.

L’annuncio arriva una settimana dopo che Jarek “DeKay” Lewis e HLTV hanno riferito che ESL stava proponendo di tenere l’evento online nonostante il suo desiderio di averlo su LAN. ESL One Colonia è stato uno dei tornei CS: GO più importanti ogni anno ed è stato contrassegnato come uno dei due principali eventi dell’ESL Pro Tour nel 2020.

Le squadre si sfideranno per un montepremi di $ 500.000 distribuito nelle quattro regioni anziché il montepremi di $ 1 milione che ESL aveva pianificato nel caso in cui il torneo fosse stato giocato su LAN. Nel 2021 ESL stanzerà ugualmente i restanti $ 500.000 per IEM Katowice e ESL One Cologne.

ESL One Colonia si svolgerà dal 18 al 30 agosto. ESL ha distribuito i suoi inviti iniziali in base alla sua classifica mondiale, alla sua classifica ESL Pro Tour e inviterà le restanti nove squadre il 20 luglio sulla base di ulteriori informazioni sulla classifica mondiale ESL.

Ecco tutti i team invitati a ESL One Colonia 2020.

Europa (montepremi di $ 325.000)

Astralis

nato per vincere

mousesports

Vitalità

GRANDE

eretici

OG

MAD Lions

Fnatic

G2

sconcertare

NiP

Germoglio

Complessità

Eroico

Da definire (TBD)

Nord America (montepremi di $ 135.000)

Liquido

Geni malvagi

Nuvola 9

100 ladri

FURIA

Gen.G

TBD

TBD

Asia (montepremi di $ 20.000)

TYLOO

TBD

TBD

TBD

Oceania (montepremi di $ 20.000)