Uzumaki: Shinichiro Miki sarà Shuichi Saito

Il cast di Uzumaki continua ad arricchirsi di nomi. Dopo aver comunicato l’arrivo di Uki Satake per dare la voce alla protagonista Kirie Goshima, infatti, l’account Twitter della serie anime tratta dal manga horror di Junji Ito ha annunciato l’ingaggio di Shinichiro Miki per interpretare il personaggio di Shuichi Saito, il fidanzato di Kirie.

Shin-ichiro Miki to voice Shuichi Saito in the Japanese version of Uzumaki Anime. pic.twitter.com/tUG22PoJKm — UzumakiAnime (@UzumakiAnime1) July 15, 2020



Miki è uno dei doppiatori nipponici di anime più prolifici in attività, e conta almeno 230 ruoli in carriera tra cui spiccano quelli di Kisuke Urahara in Bleach!, di Benji Price in Holly e Benji, di Roy Mustang in Fullmetal Alchemist: Brotherhood, di Kurz Weber in Full Metal Panic!, del villain Zamasu in Dragon Ball Super, di Pedro in One Piece, di Sakamoto Tatsuma in Gintama e di Bruce Wayne in Batman: Gotham Knight. Un curriculm straordinario che va ad aggiungersi al cast di un anime dalle grandi ambizioni.

La mini serie animata di quattro puntate andrà in onda su Toonami entro il 2020, prima ancora della premiere in Giappone. L’anime è prodotto da Production I.G. USA e da Adult Swim, ma lo sviluppo della serie, come precisato dal presidente di Production I.G., Maki Terashima-Furuta, in un tweet, è affidato a Studio Drive.

Uzumaki è dunque pronto a catturarci con le sue spirali e a trascinarci in una mondo di incubi e orrori. Avrete il coraggio di guardarlo?