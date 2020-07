Remnant From the Ashes: annunciato il prezzo di “Subject 2923”

Perfect World Entertainment e Gunfire Games hanno annunciato che Subject 2923, l’ultimo e più corposo DLC per Remnant From the Ashes, sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 20 agosto al prezzo di 9.99 euro.

L’ultimo DLC per il celebre gioco survival action introdurrà la misteriosa base militare abbandonata del “Ward Prime”, una delle due zone uniche del DLC. Introdurrà anche una nuova modalità campagna “Subject 2923”, che conclude l’elettrizzante storia post-apocalittica di Remnant From the Ashes e aggiunge nuovissime missioni, boss, armi, accessori, set di armatura e altro ancora. Inoltre, anche la Complete Edition, che includerà il gioco base, il primo DLC esclusivo Swamps of Corsus e il prossimo Subject 2923, sarà disponibile in digitale dal 20 agosto su PC e console al prezzo di 49.99 euro.

I sopravvissuti che affrontano la spedizione per la struttura militare del Ward Prime in Subject 2923 scopriranno i suoi inquietanti misteri irrisolti, incluse le origini dei “Sognatori”, e come si collegano ai temibili Root, la forza malvagia che infesta la terra. Negli anni ’60, l’esercito degli Stati Uniti scoprì una grossa pietra aliena con simboli incisi assieme a una parete contenente strane rune scritte in un’altra lingua. Quando le rune furono decifrate, rivelarono il potere della Pietra dei mondi e di come creare i Sognatori: umani legati a potenti entità in questi altri mondi. L’esercito allestì una struttura che sarebbe diventata nota come il Ward Prime per questo scopo.

Per mettere fine ai Root una volta per tutte, i giocatori dovranno esplorare il Ward Prime e scoprire la verità dietro i tragici eventi nel Ward, il Programma Sognatore e gli altri vari Ward nel multiverso di Remnant From the Ashes. Di seguito il trailer del nuovo contenuto aggiuntivo, che propone parte della nuova ambientazione del gioco.