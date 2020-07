Xbox One: alcuni modelli sono ufficialmente fuori produzione

Microsoft ha annunciato in via ufficiale che visto il passaggio quasi imminente alla prossima generazione di console, alcuni modelli di Xbox One sono andati fuori produzione e non verranno più realizzati. Parliamo di Xbox One X e il modello17 All-Digital Edition e dunque, la sola Xbox One S è attualmente in produzione presso le fabbriche appartenenti alla casa di Redmond.

Le scorte rimaste presso i vari rivenditore dei modelli fuori produzione, sono di fatto gli ultimi disponibili e una volta terminati, non potranno più essere reperiti. Da questo momento in avanti, sarà più facile reperire il modello “S” dell’hardware di Microsoft, soprattutto nei prossimi mesi, quando la piccola piattaforma di gioco current-gen affiancherà Xbox Series X e il possibile modello Series S. Intanto, vi ricordiamo che Projext xCloud sarà disponibile ufficialmente a settembre 2020.