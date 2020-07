PlayStation 5: il DualSense verrà mostrato oggi da Keighley

Il DualSense di PlayStation 5, il nuovo controller che permetterà ai giocatori di interagire con la console next-gen di Sony Interactive Entertainment, sarà il protagonista di un “hands-on experience” tenuto dal presentatore canadese Geoff Keighley in occasione del suo evento estivo Summer Game Fest.

Questa presentazione si terrà oggi 17 luglio alle ore 17:00 italiane e sarà visibile presso i social dei The Game Awards. Al momento non sappiamo nulla su ciò che verrà proposto, né se il controller verrà mostrato in azione tramite il gameplay di qualche titolo eseguito PlayStation 5. Poche ore e scopriremo cosa ha in serbo per noi il buon Keyghley. Di seguito un breve teaser trailer dell’hands on, dovevi viene mostrato per la prima volta il joypad nelle mani di qualcuno.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2020