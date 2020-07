Gear Tactics su console ad Autunno

All’inizio di quest’anno, abbiamo avuto un nuovo giro nel franchise di Gears of War con Gears Tactics. Il gioco è stato ben accolto (potete leggere la nostra recensione cliccando qui) e sembrava andare anche abbastanza bene sul mercato. Si trattava, almeno all’inizio, di un titolo annunciato solo per PC, ma ora sembra che gli utenti console saranno in grado di ottenere i loro gears entro la fine dell’anno.

L’ex capo di The Coalition, ossia Rod Fergusson, aveva dichiarato all’inizio dell’anno che il gioco sarebbe finalmente arrivato su Xbox One, ma fino ad ora non ne avevamo più sentito parlare. Ultimamente invece, gli sviluppatori di The Coalition, hanno confermato ufficialmente che il gioco sarebbe arrivato su console questo autunno. Non lo hanno specificato, ma la loro formulazione più i tempi fanno sembrare che sia anche legato alla nuova generazione, ma nessuna piattaforma è stata esplicitamente menzionata.

Gears Tactics è comunque ora disponibile su PC, con le versioni console ora di fatto in programma per questo autunno.