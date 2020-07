Paper Mario The Origami King: un focus sulle locations

Finalmente ci siamo: Paper Mario The Origami King è finalmente disponibile per Nintendo Switch. E, questa volta, il nostro eroe in 2d viaggerà per il mondo per fermare il re Origami. Ma dove andrà esattamente Mario? Potete farvi un’idea più chiara leggendo qui la nostra recensione, o potete proseguire l’articolo per dare un’occhiata all’ultimo trailer.

Nel nuovo video, ci avventuriamo da Toad Town a Whispering Woods, scalando Autumn Mountain e tentando di sopravvivere al Deserto di carta vetrata bruciante. C’è molto da vedere e sembra incredibilmente colorato grazie allo stile artistico origami.

Questa volta però, Mario non viaggerà da solo però. Avrà Olivia, la sorella del re Origami al suo fianco, con varie guest star che si offriranno in aiuto (incluso Bowser). Oltre a utilizzare un sistema ad anello per sistemare i nemici nelle migliori posizioni per il massimo danno, Mario utilizzerà anche le nuove armi 1000 folds per scoprire varie parti dell’ambiente.

Noi, vi lasciamo col trailer: se non avevate ancora avuto voglia di provare il titolo, siamo sicuri di colpire nel segno ora.