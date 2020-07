Ruthie Tompson: la leggenda Disney compie 110 anni

La leggenda della Disney Ruthie Tompson compie 110 anni. Ha lavorato a Biancaneve e i Sette Nani e Le Avventure Di Bianca e Bernie durante il suo periodo in compagnia. La storia di Thompson è straordinaria perché ha conosciuto Roy e Walt Disney perché vivevano nella stessa strada quando era bambina. L’attrice ha lavorato per un breve periodo anche nelle film Alice nel Paese delle Meraviglie prima di dedicarsi al lavoro di animazione. Dopo essere andata in pensione nel 1975, è stata considerata una pioniera dell’azienda e nel 2000 è stata nominata Disney Legend per i suoi contributi e legami con la famiglia. Ora, lavorando con il Motion Picture and Television Fund, sta cercando di convincere la gente a donare 110.000$ come regalo per il suo compleanno. Le hanno chiesto del suo viaggio e la storia è piuttosto intensa:

“C’erano due donne che dipingevano davanti finestra. Non le avevo mai viste prima. Quindi mi sono fermata a guardare. E ogni giorno sono passata… la curiosità ha quasi ucciso questo gatto! Ma comunque, l’ho fatto così spesso che qualcuno è uscito e ha detto: “Perché non vieni dentro a guardarle?” Penso che sia stato Walt. Mi ero seduta sulla panchina accanto a Roy – aveva una scatola di mele su cui sedersi, e sono salita lì accanto a lui, fino a quando non ha detto: “Penso che faresti meglio a tornare a casa. Tua madre probabilmente vuole che torni a casa per cena. Non hai fame? “

Poi ha raccontato di quando, anni dopo, si avvicinò per assicurarsi il suo lavoro:

“Ero in ufficio e stavo prendendo i loro soldi per le lezioni, e Walt arriva alla finestra mi guarda, dice “Ruthie Tompson! Cosa stai facendo qui?” Dico: “Lavoro qui, ovviamente.” (Dice ridendo.) E poi Roy viene e mi dice la stessa cosa. Ora, erano passi quindici o più anni da quando l’avevo visto. E già anche essere ricordata era qualcosa. Alla fine disse un giorno: “Perché non vieni a lavorare per me?”

Perfino il presidente della Disney, Bob Iger, ha espresso le sue congratulazioni e le ha augurato un felice compleanno. Auguri anche dalla nostra redazione Ruthie!