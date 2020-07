Paradox Interactive acquista Iceflake Studios

Paradox Interactive ha acquistato il team Iceflake Studios, con cui lo scorso anno aveva pubblicato lo strategico Surviving the Aftermath. La società svedese ha dunque annunciato il suo nono studio interno.

Lo studio di Tampere, con sede in Finlandia, è stato fondato nel 2007 e ha sviluppato giochi per console, PC e tutte le attuali realtà virtuali e piattaforme mobili.

“Quando abbiamo iniziato la nostra discussione con Paradox, sapevamo di avere un approccio molto simile”, ha dichiarato Lasse Liljedahl, cofondatrice e responsabile dello studio di Iceflake Studios. “La nostra collaborazione con Surviving the Aftermath è stata eccellente e ha dimostrato quanto sia simile il nostro approccio allo sviluppo. Quindi, quando Paradox ha suggerito di poter far parte della loro famiglia, siamo rimasti entusiasti. In primis perché noi siamo fan dei giochi Paradox, tanto per cominciare! Questo nuovo passo ci aiuta a concentrarci sul nostro sogno di diventare uno dei migliori sviluppatori nei generi di gioco che amiamo così tanto.”

Il COO di Paradox Interactive Charlotta Nilsson ha aggiunto: “Gli sforzi collaborativi che abbiamo condiviso finora con Iceflake ci hanno dato tutta la sicurezza che si trattasse di una scelta naturale. Surviving the Aftermath si adatta perfettamente al portafoglio di Paradox e Iceflake si è dimostrato il tipo di partner che può aiutarci a creare più titoli nei nostri generi principali. Trasformare questa relazione in una partnership a lungo termine è stata una decisione facile e siamo ansiosi di condividere altri fantastici giochi con il nostro pubblico negli anni a venire “.

