Destiny 2: l’espansione Beyond Light è stata rimandata

Purtroppo, sono da poco arrivate brutte notizie per tutti i giocatori di Destiny 2, lo shared world shooter targato Bungie, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, dopo aver riscontrato alcune difficoltà in periodo COVID-19, l’azienda annuncia ufficialmente che l’espansione Beyond Light non arriverà più a settembre, ma bensì dal 10 novembre 2020.

Ecco il messaggio pubblicato nell’ultimo settimanale di casa Bungie:

Abbiamo deciso di spostare il rilascio di Destiny 2: Beyond Light al 10 novembre. Come primo capitolo di una nuova trilogia di espansioni, Beyond Light è l’inizio di una nuova era di Destiny 2. Abbiamo una storia potente da raccontare e nuove incredibili caratteristiche che siamo davvero entusiasti di far vivere ai giocatori. Come sempre, il nostro obiettivo è quello di realizzare l’espansione più cool e divertente che possiamo fare per i nostri fan. A tal fine, stiamo facendo ciò che è meglio per il gioco e spostando la data di lancio.

Gli ultimi mesi sono stati una sfida e continueranno a esserlo durante questa pandemia. Abbiamo imparato a creare insieme in un modo nuovo, dovendo lavorare separati l’uno dall’altro. Nonostante questi ostacoli, siamo ancora impegnati a raggiungere lo stesso livello di qualità che i nostri fan si aspettano. Nelle prossime settimane, sveleremo di più su cosa stiamo lavorando per Beyond Light e cosa significa anche per la Stagione degli Arrivi, che si protrarrà fino al 10 novembre. Beyond Light prepara il terreno per un futuro incredibile in Destiny 2 e, anche se arriverà più tardi di quanto ci aspettassimo, siamo entusiasti di continuare il viaggio con voi questo novembre.

Insomma, i giocatori dovranno aspettare più tempo per mettere le mani su tutti i contenuti in arrivo con Beyond Light.