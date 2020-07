The King’s Man: il nuovo poster è senza la data d’uscita

A causa della pandemia di coronavirus, molti film del 2020 sono stati posticipati. Ad alcuni titolo sono state date nuove date di uscita nel prossimo futuro, mentre altri sono stati rimandati di un anno intero. Nel caso di alcuni film, gli studi hanno deciso di non scegliere una nuova data, in modo da non essere costretti a cambiarla di continuo. Attualmente, The King’s Man di Matthew Vaughn dovrebbe uscire al cinema il 18 settembre, ma abbiamo la sensazione che anche questa data potrebbe essere modificata. In effetti, un nuovo poster del Regno Unito per il film evita di inserire la data di uscita, che invece era presente nel poster pubblicato il mese scorso.

The King’s Man si svolgerà molto prima degli eventi di Kingsman: The Secret Service e Kingman: The Golden Circle, e seguirà la storia di Ralph Fiennes e Harris Dickinson nel ruolo di alcuni dei primi agenti dell’Agenzia segreta, operando con il motto “I modi definiscono l’uomo”. Vaughn in precedenza aveva detto a ComicBook.com che il prequel si sarebbe immerso molto nel motivo per cui il motto è nato. Ha inoltre aggiunto che il film

“È un’allegoria. La prima guerra mondiale è avvenuta a causa di alcuni pazzi politici e movimenti politici che sono andati fuori controllo. Tutti pensavano che non potesse esserci una guerra, e poi è successo. Stiamo vivendo un momento folle in questo momento.”



Oltre a Fiennes e Dickinson, The King’s Man sarà interpretato da Daniel Brühl, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Charles Dance, Matthew Goode, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Aaron Taylor-Johnson, Stanley Tucci, Alison Steadman, Robert Aramayo, Alexandra Maria Lara e Joel Basman. Vaughn ha diretto il film con una sceneggiatura scritta a quattro mani con Karl Gajdusek.