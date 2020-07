Tenet dovrebbe guadagnare almeno 800 milioni per non andare in perdita

Il thriller in uscita Tenet di Christopher Nolan è sotto pressione, attualmente ritenuto come il film che riporterà le persone al cinema a seguito di chiusure globali È stato ora rivelato che, a causa del costo di 400 milioni di dollari in produzione e marketing, occorreranno 800 milioni di dollari al botteghino globale solo per non andare in perdita.

A causa della pandemia in atto, i cinema e l’industria dell’intrattenimento hanno subito un duro colpo finanziario e tutte le speranze su Tenet sono abbastanza allettanti da riempire i teatri di tutto il mondo quando alla fine verrà rilasciato. Il film è stato ritardato più volte a causa delle circostanze ed è attualmente programmato per essere rilasciato il 12 agosto. Ma allora le persone saranno pronte per tornare al cinema? Con la situazione costantemente in evoluzione, è difficile prevedere come si sentirà il pubblico in quel momento. La ridicola cifra di $ 800 milioni da raggiungere sarebbe già difficile in circostanze normali, figuriamoci in un momento come questo. Il regista ha già parlato dell’importanza del fatto che Tenet sia visto sul grande schermo dicendo:

“Questo è un film la cui immagine e suono hanno davvero bisogno di essere apprezzati al cinema sul grande schermo e siamo molto entusiasti che vediate quello che abbiamo fatto. Abbiamo girato grandi film in passato, ma questo è un film la cui portata globale e il cui livello d’azione è al di là di qualsiasi cosa abbiamo mai provato prima. Penso che non saremmo stati in grado di tirare fuori questo film senza il livello di esperienza che abbiamo avuto con film d’azione in passato “.



Tenet è stato scritto e diretto da Christopher Nolan e vede come protagonisti John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine e Kenneth Branagh. Quindi al momento Tenet è attualmente programmato per essere rilasciato il 12 agosto, ma non sappiamo se ci saranno ulteriori cambiamenti. Vi terremo aggiornati!