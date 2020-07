Google Contacts: aggiunta nuova importante funzione

Da oggi, l’applicazione contatti di Google offre una nuova funzionalità: il Cestino. Una “cartella” (se così possiamo chiamarla) in cui finiscono i contatti appena eliminati dagli utenti. La nuova funzione Cestino di Google Contacts memorizzerà i contatti cancellati apparentemente per 30 giorni prima che essi vengano eliminati definitivamente. Dando agli utenti un periodo di tempo per recuperarli in caso l’eliminazione fosse stata involotaria. Tuttavia, la funzione è (momentaneamente) solo per la versione web di Google Contactst.

La nuova cartella Cestino apparirà nel menu a sinistra o nella barra laterale in fondo all’elenco, sotto “altri contatti”. Sebbene Google abbia affermato che la nuova funzione sia disponibile fin da oggi, il suo rilascio definitivo (che la renderà operativa al 100% per tutti gli utenti) è previsto solo nei prossimi giorni.