Overwatch scende in campo per la Summer of Music

Come tutti ben sappiamo, Overwatch 2 è stato ormai annunciato ma Blizzard non si è ancora esposta troppo sulla sua uscita. Nonostante tale annuncio significherà lo stop al supporto del titolo precedente, il colosso americano ha comunque qualche asso nella manica per l’originale Overwatch ed ha tutto a che fare con la musica.

L’ottima mossa fatta da Blizzard è stata quella di mettersi in collaborazione con vari artisti di tutta Europa chiedendo loro di pensare a delle proprie versioni della colonna sonora del gioco, rilasciata poco tempo fa, invitandoli così ad entrare in un contesto prettamente musicale, ovvero la Summer of Music. Tanti gli artisti e ancor più gli stili, quest ultimi ancora più numerosi, tra questi ne possiamo vedere alcuni in questa breve lista.

Berywam , campioni mondiali di beatbox nel 2018 e fenomeni mondiali a seguito della loro partecipazione nel 2019 al programma televisivo America’s Got Talent.

, campioni mondiali di beatbox nel 2018 e fenomeni mondiali a seguito della loro partecipazione nel 2019 al programma televisivo America’s Got Talent. Sophie Lloyd , creativa chitarrista rock e metal inglese.

, creativa chitarrista rock e metal inglese. Sountec , produttore e talentuoso DJ austriaco di musica dance elettronica.

, produttore e talentuoso DJ austriaco di musica dance elettronica. Henri PFR , produttore e pluripremiato DJ belga di deep house.

, produttore e pluripremiato DJ belga di deep house. Patrik Pietschmann , formidabile tastierista, arrangiatore e programmatore.

, formidabile tastierista, arrangiatore e programmatore. E tantissimi altri!

Questi ed altri musicisti, pubblicheranno nel corso delle settimane, le loro versioni del contenuto musicale di Overwatch e le pubblicheranno tramite i canali social proprietari. Blizzard ha comunque messo a disposizione una sezione nel suo blog ufficiale dove potrete comunque vedere tutti gli aggiornamenti da ciascun artista.

Oggi, la Summer of Music parte con i Berywan che si esibiscono in una performance di beatbox, mentre il secondo video verrà pubblicato il 24 luglio da Sophie Lloyd.

Intanto, qui sotto potete trovare il video dei Berywan e della loro performance molto originale sulle musiche di Overwatch.