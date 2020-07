Howard Ashman è celebrato nel documentario Disney +

Il leggendario autore Howard Ashman è celebrato in un trailer del documentario pubblicato da Disney +. Diretto da Don Hahn, il documentario Howard racconta il lavoro del poeta lirico e sceneggiatore premio Oscar Howard Ashman, che fu la mente dietro i testi musicali di La sirenetta, La bella e la bestia, Aladino e altro ancora.

In anteprima il 7 agosto su Disney +, Howard offre uno sguardo dietro le quinte del tempo in cui Ashman ha lavorato alla Disney, e della sua collaborazione con il compositore Alan Menken, con il quale Ashman ha lavorato per dare vita a La Piccola Bottega degli Orrori. Coprendo la vita di Ashman, dalla sua infanzia a Baltimora alla sua tragica morte per complicazioni da AIDS all’età di 40 anni, Howard presenta interviste mai viste prima con Menken, Paige O ‘Hara, Jodi Benson e i membri della famiglia di Ashman. Inaugurato con le riprese di una sessione di registrazione per La sirenetta del 1989, il trailer di Howard promette di fornire un racconto originale del leggendario poeta lirico.

Con una colonna sonora emozionante (composta da Menken), Jerry Orbach e Angela Lansbury che provano per La bella e la bestia, e il testo poetico, “Ha dato ad una sirena la sua voce e ad una bestia la sua anima”, il trailer di Howard preannuncia il prossimo grande evento dell’estate. Fresco del successo dell’uscita di Hamilton, Disney + sembra irremovibile nel riempire il suo catalogo per la stagione estiva. Summer Movie Nights del servizio di streaming includerà le aggiunte di Incredibles 2, The Peanuts Movie, The Greatest Showman e X-Men. Nel complesso, continua a esserci un vasto assortimento su Disney +, ma Howard è sicuramente il film che i fan dei classici Disney non possono perdere.