iOS 14: Apple rivela le nuove Emoij

Tempo fa vi avevamo parlato dell’arrivo delle nuove Emoij su Android 11, sappiate che il 17 luglio è la Giornata mondiale delle emoji e Apple ha approfittato di quest’occasione per presentare una serie di nuovi emoji che saranno disponibili per gli utenti di tutto il mondo con l’uscita di iOS 14 entro la fine dell’autunno. Le 13 nuove aggiunte includono un Dodo, Matryoshke, Ninja e molte altre, compreso il gesto classico degli Italiani, divenuto un famoso stereotipo del nostro paese.

Apple sta inoltre aggiungendo simboli per il cuore e i polmoni anatomici, nonché uno per un castoro, un simbolo transgender e un tea bubble. Inoltre iOS 14 dovrebbe introdurre mascherine per il viso per i Memojis, che saranno disponibili anche come adesivi in iMessage.

Ovviamente, come già detto, questo nuove Emoij vedranno la luce con il nuovo aggiornamento di iOS 14. Se avremo nuove notizie sul nuovo sistema operativo di Apple, possiamo garantirvi che sarete i primi a saperlo.