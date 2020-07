The Sims Spark’d: domani il debutto del reality

E’ di qualche settimana fa la news relativa a The Sims Spark’d, il reality show a pieno tema The Sims. Ed è invece di qualche ora fa la notizia del suo debutto ufficiale sulla rete statunitense.

Ad esser precisi, il reality arriverà domani mattina ore 8.00 italiane sul canale TBS. Il programma è creato dal publisher EA stesso e promette di regalare creatività, storytelling e community il tutto in un videogioco.

La collaborazione è stata avviata tra Electronic Arts e ELEAGUE di Turner Sports e BuzzFeed Multiplayer ed andrà in onda per le prossime quattro settimane.

Lo show sarà diretto dal cantante ed ex finalista di American Idol Rayvon Owen e vedrà 12 concorrenti che gareggiano per vincere un montepremi di $100.000. Durante le quattro settimane, i migliori Simmers (sono chiamati così i partecipanti) e che, potranno essere personaggi dello spettacolo, affronteranno sfide a tempo e ad eliminazione.

Dovranno costruire personaggi, mondi e storie uniche mentre verranno osservati e seguiti dalla giuria presente. Questa sarà formata da Kelsey Impicche da BuzzFeed Multiplayer Youtube, la cantautrice Tayla Parx e Maxis Dave Miotke, lo sviluppatore del gioco in persona.

Non finisce qui però, perchè i giocatori di The Sims 4 potranno divertirsi con Spark’d Challenge Program, una sfida in cui i migliori creatori saranno presi in considerazione per la prossima stagione del reality. La prima sfida inizierà domani con la Destination Wedding e qui potrete trovare più informazioni. Se doveste volere più informazioni su The Sims Spark’d, invece, potete andare direttamente sul sito ufficiale di EA a questo link.