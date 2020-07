Xbox Series X: nessun obbligo di sviluppo di titoli cross-gen

Recentemente, Microsoft ha ben delineato la sua posizione per questa generazione riguardo il vecchio ed il nuovo. Difatti, piuttosto che optare per un modo di fare “tradizionale”, cioè il sostentamento della vecchia console per poco tempo, se non nullo, ha invece pensato di cambiare con un supporto continuato verso il cross-gen, pur con il lancio prossimo di Xbox Series X.

Phil Spencer ha affermato, proprio recentemente, che tutti i giochi Microsoft da qui a due anni, saranno disponibili su Xbox One e Xbox Series X. Ciò vuol dire mantere un supporto per due anni alla vecchia console. Ed un pieno, supporto.

Tutto ciò va chiaramente in contrasto con la questione dell’hardware e di come questo faccia da muro per certe produzioni, ma l’approccio di Microsoft è di certo interessante e, stando alle parole di Phil poco sotto, la cosa deriva sia da Microsoft come publisher, che dagli studi sotto di essa.

Infatti, Spencer afferma che nessuno studio ha avuto l’obbligo di creare giochi cross.gen e che, nel caso, tutti hanno la possibilità di scegliere la Xbox Series X come console esclusiva per i propri lavori.

Come sapete, abbiamo aggiunto, negli ultimi anni, molti studio ad Xbox Game Studios, dando loro stabilità finanziaria e libertà creativa per costruire ciò che vogliono. E i nostri studi vogliono costruire mondi che arrivino al maggior numero di persone possibile. Se uno sviluppatore viene da noi e dice: “no, voglio concentrarmi solo su Xbox Series X” riguardo i loro giochi, noi siamo assolutamente d’accordo su ciò e siamo disposti a supportare ugualmente lo studio. Stessa cosa se uno sviluppatore dice di voler raggiungere il maggior numero di persone con uno sviluppo mirato al cross-gen e, ancora una volta, siamo disposti a supportare ugualmente lo studio. Vogliamo davvero che i nostri sviluppatori abbiano la scelta di poter costruire ciò che vogliono per raggiungere il pubblico che vogliono e non che debbano essere costretti da qualcos a che noi chiediamo. Non sono proprio le nostre regole per le nostre piattaforme, è più riguardo gli sviluppatori che creano giochi che voglio costruire.

Con questo, vi ricordiamo che il 23 luglio ci sarà lo showcase di Microsoft in cui tantissimo è atteso e qui ne potrete sapere di più. Ovviamente noi di GamesVillage saremo qui pronti ad informarvi di tutto ciò che accadrà alla presentazione.