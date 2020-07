Ubisoft lancia Collegiate Esports League per Rainbow Six Siege

Ubisoft, sviluppatore di Rainbow Six Siege, ha annunciato la creazione di un campionato collegiale per il titolo di punta degli Esports. La nuova lega opererà in collaborazione con la piattaforma di gioco online e l’organizzatore del torneo FACEIT . Ubisoft ha ottenuto sponsorizzazioni per il campionato con il marchio di periferiche di gioco CORSAIR , nonché la sua controllata, Origin PC .

Attraverso una piattaforma online, gli studenti registrati a tempo pieno saranno in grado di formare squadre per competere in vari eventi, sia intramurali che con altre scuole. Inoltre, ogni scuola avrà la possibilità di nominare una singola squadra come rappresentante per un campionato collegiale con un montepremi di $ 30K USD. La prima stagione ufficiale dovrebbe iniziare nel gennaio 2021.

L’anno scorso, il consiglio dei governatori della NCAA ha votato all’unanimità per presentare la questione del governo degli Esport indefinitamente, consentendo a organizzazioni indipendenti come Tespa e Collegiate StarLeague , nonché a editori come Riot Games e Psyonix , di continuare a gestire le proprie competizioni collegiali senza ostacoli.

Mentre è improbabile che gli Esport collegiali diventino la pista predefinita per il gioco professionistico che è in molti sport tradizionali, l’interesse per la competizione universitaria è cresciuto nell’ultimo anno. Di recente, intere conferenze hanno iniziato a organizzare i propri eventi di gioco, come i Big 12 che ospiteranno un torneo Madden NFL con la partecipazione di tutte e 10 le scuole membri. L’evento ha anche assicurato il proprio sponsor in Dr Pepper & Cream Soda.