Lo Streamer di Twitch, Tim “The Tatman” Betar firma con WME

Tim “the Tatman” Betar, uno streamer di Twitch con oltre 5,1 milioni di follower sulla piattaforma, ha scelto WME per rappresentare lui e il suo marchio, secondo The Hollywood Reporter . Conosciuto per il suo gameplay in titoli come Call of Duty: Warzone e Fortnite , il trentenne Betar ha raccolto oltre 194 milioni di visualizzazioni e una media di oltre 40.000 visualizzazioni all’ora. Ad oggi ha trasmesso in streaming più di 7,1K ore in streaming su Twitch da solo.

Betar è entrato al piano terra durante il boom dello streaming di gioco a partire dal 2012 e non ha guardato indietro. Spesso può essere visto in streaming con altri famosi streamer nello spazio tra cui Tyler “Ninja” Blevins e Benjamin “DrLupo” Lupo. Inoltre, Betar è molto attiva nella scena del flusso benefico avendo contribuito a raccogliere oltre $ 2,7 milioni per l’ospedale di ricerca per bambini di St. Jude nel 2018.