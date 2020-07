Guinevere Capital annuncia la nuova struttura di Esports a Eden Park

La società di consulenza e investimenti sportivi e di sport Guinevere Capital ha svelato il centro ad alte prestazioni Eden Park Esports , un luogo di destinazione, un centro di creazione di contenuti e un centro di formazione.

Situato ad Auckland, l’Eden Park è il più grande stadio sportivo della Nuova Zelanda e un terreno comune per gli All Blacks, la squadra nazionale di rugby del paese. Si prevede che l’Eden Park Esports Facility aprirà nel terzo trimestre del 2020.

La nuova struttura fornirà spazi di pratica professionale, cabine di streaming e capacità di trasmissione ai migliori team di ANZ, tra cui Dire Wolves . La notizia arriva come parte di una settimana di annunci significativi per i Dire Wolves, che ha nominato un nuovo team di gestione come parte di un importante periodo di espansione.

L’Eden Park Esports High Performance Center fungerà da hub della comunità per i giochi, con campionati settimanali previsti per artisti del calibro della comunità di giochi di combattimento della Nuova Zelanda, Standing Fierce. Oltre alle strutture orientate alle prestazioni e alle trasmissioni, il centro disporrà anche di aree LAN per eventi più grandi e sarà dotato di funzionalità 5G e fibra.

Nick Sautner, CEO di Eden Park , ha condiviso la sua convinzione che il nuovo spazio potrebbe accogliere un pubblico più giovane che potrebbe non aver mai partecipato a una partita di rugby o cricket a Eden Park.

Lo stadio nazionale della Nuova Zelanda è iconico e al centro di molti ricordi speciali sia per i Kiwi che per i turisti di tutto il mondo. L’Exports High Performance Center mostrerà la continua capacità di Eden Park di diversificare, evolvere ed essere all’avanguardia delle nuove tecnologie.

L‘Eden Park Esports Facility è l’ultimo di una serie di centri di esibizione di Esport situati in famosi campi sportivi che Ginevra ha svolto un ruolo nel lancio. Nel 2017, Ginevra è stata coinvolta con l’apertura del primo Esports High Performance Centre australiano al Sydney Cricket Ground , mentre nel 2019 ha aiutato l’organizzazione britannica Excel Esports a trovare una casa al Twickenham Stadium .

David Harris, amministratore delegato di Ginevra Capitale , ha dichiarato di ritenere che la combinazione di spazi per sport con stadi sportivi tradizionali fosse un modello collaudato che avrebbe continuato ad avere successo.

Fin dall’inizio, abbiamo sempre avuto una forte convinzione nel riunire il mondo dello sport tradizionale e gli Esport, sia dal punto di vista della commercializzazione che dal punto di vista delle prestazioni. E c’è così tanto spazio non utilizzato in alcuni degli stadi sportivi tradizionali, che lo rende un modello vantaggioso per tutti. Soprattutto per molti stadi, siano essi il Sydney Cricket Ground, che ha una base di soci che sta sicuramente invecchiando e probabilmente non è così diversa come vorrebbe che fosse, e simile a Eden Park. Quindi, penso che le organizzazioni incaricate di queste strutture siano sempre molto aperte al collegamento con il nuovo pubblico e che gli Esport siano un mezzo fantastico per questo. Non posso certo prendermi il merito esclusivo di Twickenham, ma dalla prima volta che ho incontrato Kieran e Joel [Holmes-Darby, di Excel Esports], siamo stati molto allineati sul piano filosofico, su come questi tipi di strutture hanno reso senso. E ovviamente quello che abbiamo fatto al Sydney Cricket Ground in origine è stato un modello replicabile in altri mercati. È vantaggioso per tutti coloro che sono coinvolti in queste strutture. Ed è un modello che ora abbiamo realizzato in più regioni e più paesi. Sento che c’è un’opportunità per continuare ad espandersi sempre più in tutto il mondo mentre le industrie iniziano a convergere un po ‘tra sport e sport.

Harris ha aggiunto che credeva che, mentre gli Esport stavano “aprendo la strada in molte aree” in cui gli sport sarebbero seguiti, gli Esport “possono sempre imparare dagli sport tradizionali”, specialmente quando si tratta di spazi di allenamento.

Harris ha dichiarato: