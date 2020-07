Watch Dogs Legion: mostrato il dietro le quinte del corto

L’Ubisoft Forward del 12 luglio era cominciato con Watch Dogs Legion e con il corto animato Tripping Point. Nelle ultime ore sui canali social Ubisoft è stato pubblicato un video che mostra il dietro le quinte del lavoro svolto dal regista spagnolo Alberto Mielgo, già vincitore del premio Emmy Awards per Tron:Uprising.

L’artista parla della storia dietro i protagonisti e all’importanza data dal messaggio “Rivendica il Tuo Futuro”, per poi passare alla interpretazione creativa dell’ambientazione londinese del gioco, tra una Londra pura e degli elementi soffocanti. Viene poi mostrato il processo di realizzazione del film, come sono stati registrati i movimenti degli attori, e che lavoro è stato fatto con la colonna sonora e l’audio in generale, con i suoni autentici di Londra in sottofondo e la techno cupa di Killawatt.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Questa la descrizione del gioco nella pagina dell’Epic Games Store:

Costruisci una resistenza praticamente da chiunque tu veda mentre attacchi, ti infiltri e combatti per riprendere una Londra nel prossimo futuro che sta affrontando la sua caduta. Benvenuti nella resistenza.

Recluta e gioca con chiunque in città. Tutti quelli che vedi hanno un retroscena, una personalità e un set di abilità unici.

Hackera droni armati, schiera robot-ragno e abbatti i nemici usando un Mantello della Realtà Aumentata.

Esplora un enorme open world urbano con i molti punti di riferimento iconici di Londra e divertenti attività collaterali.

Porta le tue reclute online e fai squadra con i tuoi amici mentre completi le missioni e sfidi i contenuti da endgame.

Ma vi consigliamo anche, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra anteprima.