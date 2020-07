Kandagawa Jet Girls: ufficializzata la data in occidente

Già disponibile in Giappone dal 16 gennaio, Kandagawa Jet Girls è quasi pronto all’uscita anche in occidente. XSeed Games infatti, dopo aver ufficializzato l’arrivo del jet racing fatto dai creatori di Senran Kagura negli Stati Uniti, in Europa e in Australia per quest’estate (su PC e PlayStation 4), ha annunciato, qualche ora fa, quale sarà quel giorno: il 25 agosto.

Sul sito ufficiale Marvelous sono stati svelati tutti i dettagli del gioco, con due diverse versioni digitali: standard a 49,99 euro e deluxe a 59,99. Qui sotto potete vedere il trailer rilasciato per l’annuncio.

Caratteristiche principali sul sito ufficiale:

Vivi il viaggio di Jet Racers: goditi la storia di Rin Namiki e della sua nuova compagna di squadra, Misa Aoi, mentre imparano le emozioni di cosa significa essere una Jet Racer in questo mondo competitivo. Incontra nuovi amici, fai nuovi rivali ma soprattutto competi per essere il miglior Jet Racer in Giappone.

Diversi personaggi giocabili: saranno giocabili sette squadre, sette moto d’acqua e quattordici personaggi diversi; con ogni personaggio e Jet Ski intercambiabili e selezionabili nelle modalità di gioco offline e online. Scegli i tuoi personaggi preferiti e corri verso la vittoria.

Il divertimento delle pistole ad acqua: I TIRATORI di ogni squadra possono usare una delle molte armi a base d’acqua diverse, tra cui pistole doppie, pistola da fuoco, fucile di precisione e lanciarazzi. Ogni arma ha anche il proprio stile di fuoco e raffreddamento unici; quindi scegli saggiamente.

Personalizzazione approfondita: vesti il ​​tuo personaggio con oltre 60 abiti e personalizza il Jet Ski con oltre 50 parti di macchine, per esprimere la tua passione per lo sport e attirare l’attenzione dei tuoi avversari.

Mini-giochi a bizzeffe: cercare di essere i migliori su Jet Racing può essere noioso; quindi rilassati con quattro mini-giochi divertenti che ti aiuteranno ad allenare il corpo e l’anima.

Ryōbi e Ryōna di SENRAN KAGAURA sono qui: le famigerate sorelle Ryōbi e Ryōna saranno incluse come personaggi giocabili in Kandagawa Jet Girls.