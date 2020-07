The Last of Us Part II è il milgior lancio 2020 negli USA

NPD Group ha rilasciato nuovi dati per le vendite di software e hardware di videogiochi negli Stati Uniti nel mese di giugno (tramite GamesBeat). The Last of Us Part II era uno dei giochi più attesi dell’anno (e della generazione) e le vendite hanno confermato le aspettative. Oltre ai debutti da record nel Regno Unito, Giappone e anche qui in Italia, il titolo Naughty Dog ha venduto 4 milioni di unità in tutto il mondo nei suoi primi tre giorni.

Anche negli Stati Uniti il ​​gioco ha avuto un lancio impressionante. È stato il gioco più venduto del mese ed è risultato essere il più grande lancio in termini di vendite per qualsiasi gioco quest’anno. È il secondo più grande lancio di videogiochi di Sony negli Stati Uniti di sempre, dietro al solo Marvel’s Spider-Man. The Last of Us Part 2 è anche diventato immediatamente il terzo gioco più venduto del 2020 negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda gli altri titoli più venduti a giugno, Call of Duty: Modern Warfare, Animal Crossing: New Horizons, Grand Theft Auto 5 e Mortal Kombat 11 chiudono la top 5. Torna in classifica Ring Fit Adventure, con una nuova offerta arrivata il mese scorso. Nel frattempo, grazie alla recente uscita di Persona 4 Golden su Steam, anche l’ RPG di Atlus è tornato in classifica al numero 18.

Nel complesso, giugno continua la tendenza che ha visto il 2020 con più guadagni rispetto all’anno passato. La spesa a giugno ammonta a 1,6 miliardi di dollari, in crescita del 26% su base annua, mentre la spesa da inizio anno è attualmente pari a $ 6,6 miliardi, in aumento del 19% su base annua. Questo è anche il totale più alto per il periodo da inizio anno per qualsiasi anno dal 2010 (che era arrivato a $ 7 miliardi).

Di seguito è possibile leggere le classifiche software complete per giugno 2020 negli Stati Uniti.

1. The Last of Us Part II

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Animal Crossing: New Horizons

4. Grand Theft Auto 5

5. Mortal Kombat 11

6. Red Dead Redemption 2

7. Ring Fit Adventure

8. NBA 2K20

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Minecraft’s Dungeon

11. Super Smash Bros. Ultimate

12. Rainbow Six Siege

13. Minecraft: PlayStation 4 Edition

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Star Wars Jedi: Fallen Order

16. Borderlands 3

17. Need for Speed ​​Heat

18. Persona 4 Golden

19. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom

20. Assassin’s Creed Odyssey