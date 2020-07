iPad Air sarà meno costoso e più performante

Arrivano importanti novità per gli appassionati di Apple. In un’intervista al DigiTimes, la compagnia ha dichiarata di aver in progetto nuovi MacBook e Tablets, che si prevede superino in vendite i loro predecessori, in particolare, hanno deciso di soffermarsi su iPad Air.

Apple, oltre a rivelare alcune specifiche tecniche, ha infatti confermato che il dispositivo sarà meno costoso e più performante, rispetto ai suoi predecessori.

Si dice che il nuovo iPad Air, con uno schermo da 10,8 “, stia adottando la strategia iPhone SE, abbinando un prezzo accessibile a un potente chipset.

Putroppo però, non si hanno molte altre notizie a riguardo e queste sono solo speculazioni.