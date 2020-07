Fae Tactics: Il nuovo RPG strategico in arrivo il 31 Luglio

Ci sono buone notizie per gli appassionati degli RPG Strategici, Fae Tactics, il nuovo titolo a turni ispirato alla serie di Final Fantasy, sta per arrivare sugli scaffali di Steam e Humble Store il 31 Luglio di quest’anno.

Il trailer è innegabilmente carino e colorato ma, stando ai pochi dialoghi che si intravedono, il gioco sembra essere forse un po’ più “sinistro” di quanto ci si possa aspettare. Nell’ambientazione del gioco, le Porte Elementali che separano i mondi naturali e magici sono state rotte, portando a una fusione imperfetta che ha distrutto gran parte della terra e spazzato via la maggior parte della popolazione. Partendo con questa premessa, gli eroi che impersonificheremo dovranno tentare di tutto per ripristinare questo mondo perduto.

Non sappiamo, ovviamente, come la trama del gioco si evolverà, ma non vediamo l’ora di scoprirlo, dobbiamo solo aspettare queste due settimane.

Fae Tactics sarà presto disponibile su steam ed il prezzo non è stato ancora dichiarato, ma per i fan del genere, crediamo che ne valga la candela. Momentaneamente, la disponibilità del gioco sembra essere prevista solo per il PC, ma, anche analizzando i vari trend che stanno prendendo piede negli utlimi periodi, una versione alternativa per Nintendo Switch, PS4 e/o Xbox One, non sembra essere completamente impossibile. Solo il tempo ce lo dirà.