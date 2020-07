Il Chiefs Esports Club stringe una partnership annuale con Optus

L’organizzazione australiana Chiefs Esports Club ha stretto una partnership di un anno con la società di telecomunicazioni Optus .

Come parte dell’accordo, i roster sotto il banner del Capo useranno la connessione Internet Optus per lo streaming e la creazione di contenuti.

Oltre ai Chiefs Esports Club che utilizzano i servizi di Optus, l’organizzazione supporterà la compagnia di telecomunicazioni nello sviluppo di prodotti e servizi di gioco.

Mel Hopkins, responsabile marketing di Optus , ha discusso l’accordo in una versione:

Siamo entusiasti di aggiungere The Chiefs al nostro portafoglio di sponsorizzazioni Esport. Come partner principale di The Chiefs, lavoreremo per estendere la nostra offerta ai giocatori australiani e il team svolgerà un ruolo strumentale nella nostra strategia andando avanti. La nostra rete Optus sosterrà i segmenti di Esport in rapida crescita, fornendo una piattaforma affidabile per mantenere i giocatori connessi e giocare online con successo. Non vediamo l’ora di lavorare con i Chief e confermare la nostra introduzione nel settore dei giochi.

L’anno scorso, Legacy Esports e META High School Esports hanno entrambi stretto delle partnership con Optus . La compagnia di telecomunicazioni si unisce a Marvel , L’Oréal Paris Men Expert , Menulog , HyperX , Bond University , AOC, Mwave Australia e Red Bull come sponsor dell’organizzazione australiana.

Nick Bobir, CEO di Chiefs Esports Club , ha anche commentato:

Non potevamo chiedere un partner migliore in Optus. I giocatori sanno quanto sia importante una connessione Internet affidabile e ad alta velocità e hanno bisogno di un provider di cui fidarsi. Attraverso questa partnership saremo in grado di aiutare lo sviluppo di prodotti Optus su misura per i giocatori australiani per ottimizzare la loro esperienza di gioco. Questa partnership riflette il continuo supporto di Optus allo sviluppo di Esports e giochi nella regione ANZ e garantisce che abbiano un collegamento diretto con i giocatori e i creatori professionisti di The Chiefs per un feedback su come rendere i loro prodotti e servizi su misura per il nostro settore.