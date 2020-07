Andrej “Babybay” Francisty si ritira dalla Overwatch League

Andrej “Babybay” Francisty, DPS per il Regno di Atlanta, ha annunciato oggi che si ritirerà dalla Overwatch League. Ha fortemente accennato al ritiro alla conclusione del torneo Summer Showdown, ma questo è il primo avviso ufficiale della sua decisione.

Babybay è un altro veterano della scena professionale di Overwatch , giocando per squadre come Kungarna e Splyce nei primi tornei. Inizialmente si unì alla Overwatch League come parte del San Francisco Shock, unendosi al roster prima dell’inizio della prima stagione. Il suo ruolo era principalmente come DPS di successo per il team.

A KING’S REIGN

Andrej ‘ @KING_Babybay ‘ Francisty, a three-year veteran of the League since it’s debut ranging from the San Francisco Shock to Atlanta Reign has played his final game and is now officially retiring from Overwatch League. FULL VIDEO: https://t.co/8DQwswYp6o pic.twitter.com/cGnDLeckU6 — Atlanta Reign (@ATLReign) July 17, 2020

All’inizio del 2019, lo Shock ha scambiato Babybay al Regno di Atlanta . Come parte del Regno, Babybay è rimasta regolarmente nella lista di partenza nonostante l’acquisizione di altri talenti DPS. È stato anche considerato il più commerciante dei giocatori di Reign, usando il suo carisma e il suo talento per attirare l’attenzione della squadra.

Anche se non ha annunciato quali sono i suoi prossimi piani, come talentuoso giocatore hitcan, potrebbe trovare una casa tra gli altri giocatori in pensione della Overwatch League nella scena VALORANT . Un recente suggerimento su un podcast ESPN ha suggerito che un altro pensionato potrebbe unirsi agli ex giocatori dellaOverwatch League, Corey Nigra e Zachary “ZachaREE” Lombardo nella squadra VALORANT del FaZe Clan .