DrDisrespect potrebbe cercare un’azione legale contro Twitch

Sembra che la battaglia tra la piattaforma di streaming Twitch e Guy “DrDisrespect” Beahm sia tutt’altro che finita. Il Doc ha fatto una serie di interviste che sono andate in diretta ieri e ha persino pubblicato un video di Twitter su dove si trova attualmente. Tutto sommato, sembra che Doc stia andando avanti in termini di piani di intrattenimento / streaming. Tuttavia, sembra che il Two-Time non sia finito con Twitch, in quanto potrebbe fare causa alla piattaforma per il suo divieto.

La battaglia tra DrDisrespect e Twitch non è finita?

Quasi un mese dopo la notizia e non abbiamo ancora motivo di vietare a Doc. Sono circolate voci ma nulla di sostanziale. Anche le interviste di ieri non hanno prodotto nulla su questo fronte, in quanto il team legale dello streamer ha rifiutato di commentare.

Tuttavia, una notizia che è derivata dal giro di interviste sono state le possibili intenzioni di DrDisrespect di intraprendere un’azione legale contro Twitch. Questo commento è venuto dalla sua intervista con PC Gamer . Alla domanda sul perché sia ​​stato tranquillo sui social media e su altri canali, il Doc ha risposto con:

Ci sono cose dietro le quinte in termini giuridici che, sai, non posso … ecco dove si trova.

Dopo questa affermazione, è stata messa in discussione la questione dell’azione legale, in cui lo streamer ha semplicemente risposto:

Stiamo valutando di intraprendere un’azione legale.

Quindi, sebbene nulla sia confermato, questa strada è certamente una possibilità per DrDisrespect e il suo team. Tuttavia, non sembra essere l’obiettivo principale dello streamer, poiché i suoi piani attuali sono di evolvere il suo personaggio.