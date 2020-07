U.S. Army Esport violano le direttive Twitch

Twitch intervenne rapidamente e, entro 24 ore dal rapporto iniziale, avevano rilasciato una dichiarazione.

Secondo i nostri Termini di servizio , le promozioni su Twitch devono essere conformi a tutte le leggi applicabili. Questa promozione non è conforme ai nostri Termini e abbiamo richiesto loro di rimuoverlo

Finora né la squadra, né il comando di reclutamento dell’esercito hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

L’omaggio dell’esercito americano alimenta ulteriori polemiche

Questa non è la prima volta che la U.S. Army Esport salta in testa negli ultimi mesi. All’inizio di luglio, l’account Twitter ufficiale del team ha pubblicato l’emoticon “UwU”, in risposta a un tweet del servizio di chat Discord. Ciò ha portato al canale Discord ufficiale della squadra inondato di post di troll e meme politici. Gli amministratori del gruppo Discord hanno iniziato a bloccare ed eliminare le persone che hanno pubblicato contenuti critici.

Alcuni utenti di Twitter hanno persino pubblicato video di se stessi “speed running” per vedere chi poteva unirsi e essere bandito nel minor tempo possibile.

Poco dopo, la sezione chat aperta del canale Discord è stata chiusa da mod. Gli utenti di Twitch e Twitter hanno continuato a trollare le piattaforme ufficiali del team da allora, come nel video qui sotto.

just having a good time with the US Army esports twitch stream @JordanUhl pic.twitter.com/qnjyxg1KP0 — Rod Breslau (@Slasher) July 8, 2020

Nel loro insieme, questi casi dimostrano una chiara ostilità da parte dei social media quando si tratta della U.S, Army che utilizza gli Esports come strumento di reclutamento. Sebbene per ora possa essere di dominio pubblico, questa tattica non è una novità.

L’esercito utilizza videogiochi per attirare nuove reclute già nel 2002, con l’uscita dello sparatutto per PC America’s Army .

Il team ufficiale di Esports è iniziato nel 2018. Partecipa a numerosi giochi tra cui Street Fighter, Call of Duty, Fortnite e CS: GO.

La tattica dell’omaggio dell’esercito americano Twitch qui usata non era assolutamente accettabile, come sostenuto da Twitch. Tuttavia, rimane il dibattito sul fatto che i videogiochi abbiano un posto nel reclutamento dell’esercito.