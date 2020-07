L’e-Open viene lanciato con la sponsorizzazione di Mastercard e Topgolf

Competizione di golf di lunga data The Open ha lanciato un’edizione online del suo torneo, intitolata ” The e-Open “.

La società di servizi finanziari globali Mastercard ha aderito al torneo online come partner di presentazione.

Previsto per durare tre mesi, il torneo e-Open utilizzerà Topgolf’s World Golf Tour , una piattaforma di gioco online gratuita che consentirà ai suoi 28 milioni di utenti di giocare per avere la possibilità di vincere un viaggio esclusivo al 149 ° Open nel 2021 con voli, hotel e biglietti interamente compensati.

Secondo il sito Web di e-Open, “questo innovativo torneo fornirà una piattaforma globale, aiutando ad attirare giocatori e appassionati di golf da ogni angolo del mondo”.

Il coinvolgimento di Topgolf in The e-Open è tutt’altro che il suo primo passo negli Esport. Nel dicembre 2018, TCL e Topgolf hanno stretto una partnership per creare sei lounge per gli Esport nei locali di Topgolf e la Super League Gaming ha annunciato una partnership con Topgolf per ospitare eventi di Esport amatoriali a febbraio dello scorso anno.

Verso la fine del 2019, Topgolf Media ha stretto una partnership con European Tour e DreamHack Sports Games per lanciare l’eTour europeo, una serie che consisteva in sei eventi che si sarebbero svolti parallelamente agli eventi del Tour europeo in programma nel 2020.

Più di recente, tra le restrizioni COVID-19, l’American Ladies Professional Golf Association (LPGA) ha anche annunciato LPGA eTour Live . Topgolf’s World Golf Tour è stato scelto ancora una volta per facilitare la competizione.