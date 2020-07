Dying Light: il DLC Hellraid rimandato ad Agosto

Questo è proprio l’anno dei rinvii purtroppo. E’ di poco tempo fa la notizia che Hellraid, il nuovo DLC per Dying Light annunciato poco tempo fa, è stato rimandato ad Agosto. Certo, non si parla di molto tempo alla fin fine, ma dispiace sempre quando ciò accade. La nuova data d’uscita per l’espansione slitta così al 13 Agosto per PC e 14 Agosto per Xbox One e Playstation 4.

Techland ha rilasciato l’informazione tramite i propri canali social, aggiungendo comunque che ha ricevuto tantissimi feedback positivi e che il ritardo è stato scelto appositamente per ampliare e migliorare i contenuti del DLC. La release ufficiale era comunque settata per il 23 Luglio, quindi aspettare ancora un po’ per vedere dei risultati migliori, non è poi un male alla fin fine.

Tale espansione risulterà forse familiare a qualcuno, difatti il suo nome non è solo un titolo, ma è la rievocazione di un titolo annunciato nel 2015. Tale titolo, per l’appunto Hellraid, doveva essere dungeon crawler in prima persona con meccaniche hack and slash. Avrebbe dovuto avere una modalità single player ed una coop e quest’ultima comprendeva un giocatore nelle vesti di Game Master, il quale aveva il compito di sbarrare la strada in vari modi agli altri giocatori.

Purtroppo il progetto fallì e Techland ha deciso di riprendere l’originale idea del titolo sopra citato e portarlo nel suo gioiello Dying Light come modalità spin-off. Rimanete con noi di GamesVillage per ricevere informazioni su Hellraid man mano che ci avviciniamo alla sua uscita.