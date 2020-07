Ghost of Tsushima: il lancio celebrato dai first party Sony

Dopo molti anni di attesa, Ghost Of Tsushima della Sucker Punch, i creatori della saga Infamous, è finalmente stato immesso sul mercato videoludico. Il gioco promette un vasto open world nel quale vestirete i panni di Jin, uno degli ultimi samurai, che tenta di difendere la sua casa dall’invasione dei potenti Mongoli. Ricordiamo essere l’ultima grossa esclusiva Playstation 4 di questa generazione e potreste apprezzarlo, per chi non ha ancora potuto metter le mani su questo titolo, leggendo la nostra recensione.

L’opera di Sucker Punch ha ricevuto un piccolo omaggio dai vari studi first party di Sony, che hanno contribuito a rendere il lancio più variegato ed originale. Naughty Dog, Sony Santa Monica, Insomniac Games, Media Molecule, Band Studio e Pixelopus hanno, ciascuno di loro, postato delle immagini di cross over tra Jin ed altri personaggi principali dei loro titoli.

Qui sotto potete averne un esempio con Kratos di God of War, postato sulle pagine social di Santa Monica Studio. L’idea è sicuramente molto apprezzata e, probabilmente, in molti preferirebbero vedere i più strani cross over possibili, grazie anche al fatto che ormai, il mondo dei videogames, è stracolmo di personaggi tutti diversi tra loro. Ricordiamo che Ghost of Tsushima è ora disponibile per Playstation 4.

Two Ghosts and a Boy (and a fox).

Congratulations to the team @SuckerPunchProd on the official launch of Ghost of Tsushima! We can't wait to play in the beautiful world you have created.

All of your friends @SonySantaMonica #GhostofTsushima #playstation

Credit: @dlongfish pic.twitter.com/etjJjVB1fD

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) July 17, 2020