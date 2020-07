Halo Infinite: rilasciato un breve teaser prima dell’evento

Sono circa due anni che Halo Infinite è stato annunciato da Microsoft ed in tutto questo tempo, ciò che è stato possibile vedere sono state due cinematiche e nient’altro, non un gameplay. Fortunatamente, è confermato che quest’ultimo sarà rivelato tra pochissimi giorni, durante lo showcase di Microsoft il 23 Luglio.

L’hype per il reveal del titolo è nell’aria, dato che Microsoft e 343 Industries sono rimaste ermetiche per i due interi anni. Ovviamente Microsoft sta facendo di tutto per tenere alto questo hype fino al minuto prima del reveal e, pur senza mostrare praticamente nulla di nuovo, stanno facendo il loro lavoro.

Ciò a cui ci stiamo riferendo è il teaser, molto breve e di poca rilevanza in un’ottica di informazioni, rilasciato a sopresa da Microsoft poche ore fa sui propri canali social. Come già detto, non mostra nulla, ma ricorda del ritorno di Master Chief o, dello Spartan John 117.

Halo Infinite è atteso per le vacazne di quest’anno per Xbox One, Xbox Series X e PC. Non c’è ancora molto sul gioco, ma di recente qualcosa è stato fatto “vedere” qualcosa riguardo la trama con il ritorno dei Banditi di Halo Wars 2. Noi di GamesVillage seguiremo l’evento per portarvi tutte le notizie del caso, seguiteci il 23 Luglio per saperne di più!