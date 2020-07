Gli sviluppatori nipponici sono vitali per la nostra strategia, secondo Phil Spencer

Sappiamo benissimo che all’inizio dei tempi, l’ecosistema Xbox ha preso in considerazione molto poco il mercato nipponico insieme ai suoi sviluppatori. Ma tutto ciò è destinato a cambiare nella prossima generazione, almeno secondo quanto dichiarato da Phil Spencer, Capo della sezione Gaming di Microsoft, il quale svela che gli sviluppatori nipponici sono essenziali per l’intera strategia della società.

Ecco le dichiarazioni di Phil Spencer:

Il nostro team Xbox in Giappone sta lavorando molto duramente per costruire relazioni. Sappiamo che i giocatori di tutto il mondo chiedono a gran voce giochi incredibili da alcuni dei migliori creatori del pianeta. Sappiamo anche che molti di questi sono sviluppatori giapponesi. Vogliamo essere una piattaforma di scelta per questi giochi. Sono orgoglioso dei nostri progressi negli ultimi quattro o cinque anni. All’E3 abbiamo avuto una forte presenza di giochi giapponesi sul palco. Sappiamo di non essere una società di piattaforme giapponesi, sappiamo che dobbiamo lavorare per ricostruire un clima di fiducia con i designer giapponesi. Crediamo che questo accadrà nel tempo, continuando ad ascoltare ciò di cui hanno bisogno per raggiungere un vasto pubblico in tutto il mondo.

Sono orgoglioso di quello che mostreremo il 23 luglio, mi piace la nostra tabella di marcia per lavorare direttamente con i creatori giapponesi per costruire grandi giochi per Xbox, ne sentirete parlare ancora in futuro. Sappiamo che è di vitale importanza nella nostra strategia assicurarsi di avere sviluppatori giapponesi convincenti, e che sappiano che la Xbox è una piattaforma su cui possono avere successo.

Insomma, da quello che possiamo intuire da tali dichiarazioni, alcune produzioni nipponiche potrebbero essere le protagoniste dell’Xbox Games Showcase, che si terrà dal 23 luglio.